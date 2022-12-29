News More News
{{ timeAgo('2022-12-29 16:42:03 -0600') }} football Edit

ND RB signee Jeremiyah Love speaks at Under Armour All-America Game prep

Eric Hansen • InsideNDSports
Publisher
@EHansenND

From our Rivals crew in Orlando ... Notre Dame running back signee Jeremiyah Love talks about the upcoming Under Armour All-America Game, his decision to sign with Notre Dame, the quality of the Irish recruiting class and his thought in the decommitments and the future of the ND running attack.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}