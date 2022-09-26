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Monday Night Live: What a win at North Carolina revealed about Notre Dame

Inside ND Sports
Staff

Eric Hansen and Tyler James recapped Notre Dame's 45-32 win over North Carolina, what they learned about the Irish and more live on YouTube on Monday night.

Monday Night Live from Inside ND Sports will stream on YouTube every Monday evening following a Notre Dame game this season.

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Thumbnail photo credit: AP Photo/Chris Seward

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