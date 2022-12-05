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Monday Night Live: Notre Dame is Gator Bowl bound. Who will play?

Inside ND Sports
Staff

Join Eric Hansen and Tyler James at 7 p.m. EST on YouTube for their Monday Night Live show. They will discuss Notre Dame's Gator Bowl bid, preview South Carolina as an opponent and try to map out how the Irish will navigate the next couple weeks with NFL Draft and transfer portal decisions.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports

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