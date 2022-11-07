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Monday Night Live: Join Eric Hansen and Tyler James at 7 p.m. EST

Inside ND Sports
Staff

Eric Hansen and Tyler James will be live on YouTube at 7 p.m. EST to review Notre Dame's 35-14 victory over Clemson and what it means for the trajectory of the Irish.

If you'd like to submit questions during the show or beforehand, make sure you click through to YouTube's site or in the YouTube app.

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