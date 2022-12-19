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Monday Night Live: Early signing period approaches for Notre Dame

Inside ND Sports
Staff

Join Eric Hansen and Tyler James at 7 p.m. EST for Monday Night Live on YouTube. They'll discuss latest ahead of the three-day early signing period, which begins Wednesday for the 2023 class, how the Irish are pushing forward with Gator Bowl prep and where Notre Dame stands in transfer portal recruiting.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports

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