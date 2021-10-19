 Lucky Charms: Tidbits on Notre Dame football & five-star QB Walker Howard
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Lucky Charms: Tidbits on Notre Dame & five-star QB Walker Howard

The elite signal caller hopes to visit South Bend soon.
The elite signal caller hopes to visit South Bend soon. (Sam Spiegelman)
Mike Singer • BlueAndGold
Recruiting Insider
@Rivals_Singer
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BlueandGold.com recruiting insider Mike Singer shares the latest on five-star class of 2022 quarterback and LSU pledge Walker Howard in tonight's Lucky Charms.

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