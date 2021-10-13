 Lucky Charms: Notre Dame Fighting Irish football recruiting tidbits
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Lucky Charms: Notre Dame football recruiting tidbits

Notre Dame Fighting Irish football recruiting target Davison Igbinosun
The Fighting Irish are taking a look at Union (N.J.) High defensive back Davison Igbinosun.
Mike Singer • BlueAndGold
Recruiting Insider
@Rivals_Singer
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BlueandGold.com recruiting insider Mike Singer has updates on Notre Dame revisiting the recruitment of Union (N.J.) High defensive back Davison Igbinosun and more in tonight’s Lucky Charms.

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