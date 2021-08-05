 BlueAndGold - Lucky Charms: Notre Dame Football Recruiting Nuggets
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Lucky Charms: Notre Dame Football Recruiting Nuggets

One of the nation's top recruits in 2023 will be on Notre Dame's campus this fall.
One of the nation's top recruits in 2023 will be on Notre Dame's campus this fall. (Nick Lucero/Rivals.com)
Mike Singer • BlueAndGold
Recruiting Insider
@Rivals_Singer
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BlueandGold.com recruiting insider Mike Singer has various Notre Dame tidbits in the 2022 and 2023 classes, including Pickerington (Ohio) Central rover target Alex "Sonny" Styles.

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