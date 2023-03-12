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Joe Rudolph on the offensive line legacy he's inheriting at Notre Dame

Tyler James • InsideNDSports
Publisher
@TJamesND
Covering Notre Dame football, recruiting and other Irish sports. Email: tjames@insidendsports.com

Offensive line coach Joe Rudolph discusses his decision to join Notre Dame's coaching staff, what he's learned about the Irish offensive linemen, what he looks for in offensive line recruits, building off the success of Joe Alt and Blake Fisher, his connection to former ND coach Harry Hiestand and more.

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