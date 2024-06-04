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Irish Invasion: Clips of Notre Dame QB commits Deuce Knight, Noah Grubbs
Tyler James
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InsideNDSports
Publisher
Covering Notre Dame football, recruiting and other Irish sports. Email: tjames@insidendsports.com
Notre Dame quarterback commitments Deuce Knight, a four-star recruit in the 2025 class, and Noah Grubbs, a four-star recruit in the 2026 class, competed at Sunday's Irish Invasion camp.
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Thumbnail photo credit: Tyler James, Inside ND Sports
Pictured: Deuce Knight, left, and Noah Grubbs
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