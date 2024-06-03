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Irish Invasion: Clips of Notre Dame football's 2025 defensive end commits

Tyler James • InsideNDSports
Publisher
@TJamesND
Covering Notre Dame football, recruiting and other Irish sports. Email: tjames@insidendsports.com

Three Notre Dame defensive end commitments in the 2025 class competed at Sunday's Irish Invasion. Watch Christopher Burgess Jr., Joseph Reiff and Dominik Hulak participate in the camp against some of the top offensive linemen in attendance.

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Thumbnail photo credit: Tyler James, Inside ND Sports
Pictured: Joseph Reiff, left, and Cameron Herron

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