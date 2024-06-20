Advertisement
News More News
ago football Edit

Highlights: Notre Dame QB commit Deuce Knight's Elite 11 pro day

Rivals.com
Staff

Watch Notre Dame quarterback commit Deuce Knight, the No. 1 dual-threat QB in the 2025 class, take part in his pro day workout at the Elite 11 Finals in California on Wednesday.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement