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Highlights: Notre Dame QB commit Deuce Knight's Elite 11 pro day
Watch Notre Dame quarterback commit Deuce Knight, the No. 1 dual-threat QB in the 2025 class, take part in his pro day workout at the Elite 11 Finals in California on Wednesday.
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