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Gino Guidugli evaluates Notre Dame's quarterback room

Tyler James • InsideNDSports
Publisher
@TJamesND
Covering Notre Dame football, recruiting and other Irish sports. Email: tjames@insidendsports.com

New Notre Dame quarterbacks coach Gino Guidugli discusses why he was drawn to work with head coach Marcus Freeman again, the challenges of coming in new with quarterback Sam Hartman, his early impressions of quarterbacks Tyler Buchner and Kenny Minchey, how he approaches coaching the position and more.

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