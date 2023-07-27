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Video: Gerad Parker on offensive coordinator role and Sam Hartman

Charleston Bowles • InsideNDSports
Recruiting Writer
@cbowles01

Notre Dame offensive coordinator/tight ends coach Gerad Parker talks after Thursday's practice about his adjustment to offensive coordinator duties, his vision for Notre Dame's offense, Sam Hartman's leadership and how the tight end room is moving forward after the departure of Michael Mayer.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports

Pictured: Offensive coordinator and tight ends coach Gerad Parker arriving at practice on July 26.

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