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Freshman QB Kenny Minchey settles in at Notre Dame

Tyler James • InsideNDSports
Publisher
@TJamesND
Covering Notre Dame football, recruiting and other Irish sports. Email: tjames@insidendsports.com

Freshman quarterback Kenny Minchey discusses his decision to enroll early at Notre Dame, his first impressions of offensive coordinator Gerad Parker and quarterbacks coach Gino Guidugli, where he’s at in his recovery from a shoulder injury, his connection with Notre Dame’s freshman wide receivers and more.

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