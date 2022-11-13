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Four-star LB Drayk Bowen talks Notre Dame football, official visit

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Irish linebacker commit Drayk Bowen recaps his recent official visit to Notre Dame, head coach Marcus Freeman's signature win over Clemson, recruits he is trying to bring with him to South Bend and more.

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