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Football Never Sleeps: What we learned from Mike Denbrock, Max Bullough

Inside ND Sports
Staff

Watch Eric Hansen and Tyler James discuss Friday's press conferences with Notre Dame offensive coordinator Mike Denbrock and linebackers coach Max Bullough, how they can impact the Irish next season and more recruiting news while answering questions from viewers on the latest edition of "Football Never Sleeps."

"Football Never Sleeps," a weekly live show on YouTube, is sponsored by Legacy Heating & Air.

Click here to subscribe to Inside ND Sports on YouTube.

Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports
Pictured: Max Bullough

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