Advertisement
News More News
ago football Edit

Football Never Sleeps: What's left for Notre Dame football to prove in 2023

Inside ND Sports
Staff

Join Eric Hansen and Tyler James live on YouTube at 7 p.m. EST for the latest edition of "Football Never Sleeps." They'll discuss Notre Dame's loss to Clemson, examine what the Irish can prove the rest of the season and answer questions from viewers.

"Football Never Sleeps," a weekly live show, is sponsored by Legacy Heating & Air.

Click here to subscribe to Inside ND Sports on YouTube.

Thumbnail photo credit: AP Photo/Jacob Kupferman
Pictured: Joe Alt

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement