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Football Never Sleeps: What Al Golden's contract extension means for ND

Inside ND Sports
Staff

Join Eric Hansen and Tyler James live on YouTube at 7 p.m. EST for the latest edition of "Football Never Sleeps."

They'll discuss Notre Dame signing defensive coordinator Al Golden to a four-year contract extension, a new title for running backs coach Deland McCullough, if the coaching carousel has finally stopped for the Irish and more recruiting news while answering questions from viewers.

"Football Never Sleeps," a weekly live show on YouTube, is sponsored by Legacy Heating & Air.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports
Pictured: Al Golden

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