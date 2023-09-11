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Football Never Sleeps: Trying to not look ahead to Notre Dame-Ohio State

Inside ND Sports
Staff

Join Eric Hansen and Tyler James live on YouTube at 7 p.m. EDT for the latest edition of "Football Never Sleeps."

They'll discuss head coach Marcus Freeman's Monday press conference, what mattered most from Notre Dame's 45-24 win at NC State, what to expect from Saturday's Central Michigan game and answer questions from viewers.

"Football Never Sleeps" is sponsored by Legacy Heating & Air.

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Thumbnail photo credit: Rob Kinnan-USA Today Sports
Pictured: Marcus Freeman and Notre Dame players

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