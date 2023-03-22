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Football Never Sleeps: Takeaways from Notre Dame's first spring practice

Inside ND Sports
Staff

Join Eric Hansen and Tyler James on YouTube at 7 p.m. EDT for the latest edition of "Football Never Sleeps." They will share their observations from Notre Dame's first spring football practice Wednesday morning, discuss the news revealed at head coach Marcus Freeman's press conference and answer questions from viewers.

Tune into "Football Never Sleeps" weekly through the Blue-Gold Game to keep up with the Irish spring football developments.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports

Pictured: Marcus Freeman

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