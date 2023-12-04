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Football Never Sleeps: Notre Dame's unexpected path to Sun Bowl

Inside ND Sports
Staff

Join Eric Hansen and Tyler James live on YouTube at 7 p.m. EST for the latest edition of "Football Never Sleeps."

They'll discuss Notre Dame landing in the Sun Bowl against Oregon State, head coach Marcus Freeman's Monday press conference, a busy week in the transfer portal market, ND's expected hire for wide receivers coach and answer questions from viewers.

"Football Never Sleeps," a weekly live show, is sponsored by Legacy Heating & Air.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports
Pictured: Jaden Greathouse scores a touchdown against Wake Forest

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