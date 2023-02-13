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Football Never Sleeps: Notre Dame OL coach Harry Hiestand retires

Inside ND Sports
Staff

Join Eric Hansen and Tyler James at 7 p.m. EST on YouTube for the latest live edition of "Football Never Sleeps." They'll discuss Notre Dame offensive line coach Harry Hiestand's sudden retirement, where Notre Dame's offensive coordinator search stands, answer questions from viewers and more.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports

Pictured: Harry Hiestand

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