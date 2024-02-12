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Football Never Sleeps: Evaluating the loss of safeties coach Chris O'Leary

Inside ND Sports
Staff

Join Eric Hansen and Tyler James live on YouTube at 7 p.m. EST for the latest edition of "Football Never Sleeps."

They'll discuss the loss of safeties coach Chris O'Leary, what the Irish may do next, and their interviews with Notre Dame's defensive newcomers, including defensive ends RJ Oben and Bryce Young and linebackers Kyngstonn Viliamu-Asa and Kahanu Kia, while answering questions from viewers.

"Football Never Sleeps," a weekly live show on YouTube, is sponsored by Legacy Heating & Air.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports
Pictured: Chris O'Leary

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