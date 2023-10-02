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Football Never Sleeps: Can Notre Dame fix flaws on display at Duke?

Inside ND Sports
Staff

Join Eric Hansen and Tyler James live on YouTube at 7 p.m. EDT for the latest edition of "Football Never Sleeps."

They'll discuss head coach Marcus Freeman's Monday press conference, examine how Notre Dame can improve following a 21-14 win at Duke, look ahead at Saturday's game at No. 25 Louisville and answer questions from viewers.

"Football Never Sleeps" is sponsored by Legacy Heating & Air.

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Thumbnail photo credit: Jim Dedmon, USA Today Sports
Pictured: Sam Hartman (left)

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