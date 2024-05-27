PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Elite 2026 TE Brock Harris is ready to get his first look at Notre Dame
Tyler James
•
InsideNDSports
Publisher
Covering Notre Dame football, recruiting and other Irish sports. Email: tjames@insidendsports.com
Brock Harris knows he’s in for a long day when he makes his first visit to Notre Dame.The four-star tight end recruit plans to visit Wisconsin in the morning before making the drive to South Bend, ...
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMjgiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL25vdHJlZGFtZS5yaXZhbHMu
Y29tL25ld3MvZWxpdGUtMjAyNi10ZS1icm9jay1oYXJyaXMtaXMtcmVhZHkt
dG8tZ2V0LWhpcy1maXJzdC1sb29rLWF0LW5vdHJlLWRhbWUiLAogICAgY3Nf
ZnBpZDogJypudWxsJywKICAgIGNzX2ZwaXQ6ICcqbnVsbCcsCiAgICBjc19m
cGRtOiAnKm51bGwnLAogICAgY3NfZnBkdDogJypudWxsJwogIH0pOwogIChm
dW5jdGlvbigpIHsKICAgIHZhciBzID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVu
dCgic2NyaXB0IiksIGVsID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05h
bWUoInNjcmlwdCIpWzBdOyBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRp
bmcgdGhlIGV2ZXJncmVlbiB2ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5
cyBoYXZlIHRoZSBsYXN0IHZlcnNpb24KICAgIHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8v
cy55aW1nLmNvbS9jeC92em0vY3MuanMiOwogICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5p
bnNlcnRCZWZvcmUocywgZWwpOwogIH0pKCk7Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2Ny
aXB0PgogIDxpbWcgc3JjPSJodHRwczovL3NiLnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNo
LmNvbS9wP2MxPTImYzI9NzI0MTQ2OSZjNz1odHRwcyUzQSUyRiUyRm5vdHJl
ZGFtZS5yaXZhbHMuY29tJTJGbmV3cyUyRmVsaXRlLTIwMjYtdGUtYnJvY2st
aGFycmlzLWlzLXJlYWR5LXRvLWdldC1oaXMtZmlyc3QtbG9vay1hdC1ub3Ry
ZS1kYW1lJmM1PTIwMjI3MzMxMjgmY3Y9Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNmcj0wIiAv
Pgo8L25vc2NyaXB0Pgo8IS0tIEVuZCBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+CgoK