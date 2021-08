Commit Tracker: Notre Dame Football Recruits In Action

High school football is starting all over the country, and BlueandGold.com has been tracking the performances of Notre Dame's 2022 and 2023 commitments. Here is a breakdown of how the future Fighting Irish players fared over the weekend.

Fighting Irish quarterback pledge Steve Angeli accounted for three touchdowns in a big win on Friday night. (Mike Singer)

The Skinny: Completed 14 of 16 passes -- including a school-record 14 straight -- for 195 yards and two touchdowns, plus four carries for 16 yards, in Oradell (N.J.) Bergen Catholic's (1-0) 42-7 win against Akron (Ohio) Archbishop Hoban (1-1). Up Next: vs. Smyrna (Del.) High (0-0).

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4yOjExIGxlZnQgaW4gMXN0IHF1YXJ0ZXIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CZXJnZW5DYXRoRkJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QEJlcmdlbkNhdGhGQmFsbDwvYT4gdXAgMTQtMCBvbiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0hvYmFuRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QEhvYmFuRm9vdGJhbGw8L2E+IDM4IHlkIFREIHBhc3Mg ZnJvbSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvU3Rl dmVBbmdlbGk/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNT dGV2ZUFuZ2VsaTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9T dGV2ZUFuZ2VsaV8xMjU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFN0ZXZlQW5n ZWxpXzEyNTwvYT4gdG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9o YXNodGFnL0xvZ2FuQ2FzZXk/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPiNMb2dhbkNhc2V5PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL1RoZUV2ZXJ5RGF5RmFuMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A VGhlRXZlcnlEYXlGYW4yPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vT0My YmppS3ROUSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL09DMmJqaUt0TlE8L2E+PC9wPiZt ZGFzaDsgU3VuaWwgU3VuZGVyIFJhaiAoQFN1bmlsU3VuZGVyUmFqMykgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TdW5pbFN1bmRlclJhajMvc3Rh dHVzLzE0MzEzOTgwNDE3OTQzNjc0ODg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QXVndXN0IDI3LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

The Skinny: Hauled in three passes for 54 yards and recorded two tackles in Oradell (N.J.) Bergen Catholic's (1-0) 42-7 triumph over Akron (Ohio) Archbishop Hoban (1-1). Up Next: vs. Smyrna (Del.) High (0-0).

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UZXJyaWZpYyB0aHJvdyBieSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0JlcmdlbkNhdGhGQmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A QmVyZ2VuQ2F0aEZCYWxsPC9hPiBRQiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvU3RldmVBbmdlbGk/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNTdGV2ZUFuZ2VsaTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TdGV2ZUFuZ2VsaV8xMjU/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QFN0ZXZlQW5nZWxpXzEyNTwvYT4gJmFtcDsgY2F0Y2ggYnkg d2lkZSByZWNlaXZlciA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hh c2h0YWcvSmF5ZGVuQmVsbGFteT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+I0pheWRlbkJlbGxhbXk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vamF5ZGVua25vd3NfP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBqYXlkZW5rbm93c188L2E+IGluIDNyZCBxdWFydGVyIGFnYWluc3QgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Ib2JhbkZvb3RiYWxsP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBIb2JhbkZvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RoZUV2ZXJ5RGF5RmFuMj9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AVGhlRXZlcnlEYXlGYW4yPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vNkNYeHNWMlZqbCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzZDWHhzVjJW amw8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgU3VuaWwgU3VuZGVyIFJhaiAoQFN1bmlsU3Vu ZGVyUmFqMykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TdW5pbFN1 bmRlclJhajMvc3RhdHVzLzE0MzE0MzEwMDAxNzc5NzEyMDE/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDI4LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=

The Skinny: Recorded 12.5 tackles and a tackle for loss in Traverse City (Mich.) Central's (0-1) 47-27 setback against DeWitt (Mich.) High (1-0). Up Next: vs. Marquette (Mich.) High (1-0) Sept. 2.

Groton (Mass.) Lawrence Academy's season begins at Belmont (Mass.) Hill on Sept. 25.

The Skinny: Lawrenceburg (Ind.) High (1-1) fell 34-6 against St. Leon (Ind.) East Central (2-0) Aug. 20 but bounded back Aug. 27 with a 29-12 triumph over Cleves (Ohio) Taylor (1-1). Up Next: at Milan (Ind.) High (1-1) Sept. 3.

Chantilly (Va.) High's season begins at Falls Church (Va.) High Sept. 2.

The Skinny: St. Louis John Burroughs (1-0) knocked off St. Louis Bishop DuBourg/Hancock (0-1) 35-0. Up Next: vs. Brentwood (Mo.) High (1-0) Sept 4.

The Skinny: Pittsburgh Central Catholic (0-1) fell 12-6 in a matchup with Philadelphia Imhoptep Charter. Up Next: vs. Pittsburgh Penn Hills (0-0) Sept. 3.

Vancouver (Wash.) Union opens its season vs. Seattle O'Dea Sept. 3.

The Skinny: Corona (Calif.) Centennial (1-0) crushed San Diego (Calif.) Cathedral Catholic (1-1) 57-14. Up Next: vs. Chatsworth (Calif.) Sierra Canyon (2-0) Sept. 4.

The Skinny: Posted six tackles and a tackle for loss in a 42-7 victory for Naples (Fla.) High (1-0) versus Naples (Fla.) Gulf Coast (0-1). Up Next: at Fort Pierce (Fla.) Westwood (0-0) Sept. 3.

Phoenix Brophy Prep opens the season vs. Phoenix St. Mary's Sept. 3.

The Skinny: Rushed 22 times for 259 yards and a score in Denison (Texas) High's (1-0) 37-13 rivalry triumph over Sherman (Texas) High (0-1). Up Next: vs. Fort Worth (Texas) Brewer (1-0) Sept. 3.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5VbmRlcnJhdGVkIHBhcnQgb2YgSmFkYXJpYW4gUHJpY2XigJlzIGdh bWUgZnJvbSBoaXMgMjU5LXlhcmQgcGVyZm9ybWFuY2UgbGFzdCBuaWdodD8g SGlzIHBhc3MgYmxvY2tpbmcuIExvb2sgYXQgdGhlIDQtc3RhciA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvTm90cmVEYW1lP3NyYz1o YXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jTm90cmVEYW1lPC9hPiBS QiBjb21taXQgYWJzb2x1dGVseSBtYW5oYW5kbGUgdGhpcyBtYW1tb3RoIGRl ZmVuc2l2ZSB0YWNrbGUuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9yTHBRQXF5 SVlhIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vckxwUUFxeUlZYTwvYT48L3A+Jm1kYXNo OyBUeWxlciBIb3JrYSAoQHRiaG9ya2EpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vdGJob3JrYS9zdGF0dXMvMTQzMTYyNzk1NTUwNDAyNTYwMD9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMjgsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5KYWRhcmlhbiBQcmljZSBqdXN0IGRvZXNu4oCZdCBnbyBkb3duIGVh c2lseS4gQnkgbXkgY291bnQsIHRoZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvTm90cmVEYW1lP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jTm90cmVEYW1lPC9hPiBjbGFzcyBvZiAyMDIyIDQt c3RhciBSQiBjb21taXQgaGFzIDIxIGNhcnJpZXMgZm9yIDI1NSB5YXJkcyBh bmQgYSBURCB0b25pZ2h0LiBIaXMgRGVuaXNvbiBZZWxsb3cgSmFja2V0cyBr aWNrZWQgYSBGRyB0byBnbyB1cCAzMC0xMyB3aXRoIDQ6NTkgbGVmdCBhZnRl ciB0aGlzIHRvdWdoIHBpZWNlIG9mIHJ1bm5pbmcuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby9ndXcwYUtaZTN6Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vZ3V3MGFLWmUz ejwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUeWxlciBIb3JrYSAoQHRiaG9ya2EpIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vdGJob3JrYS9zdGF0dXMvMTQzMTQ1 MTYxNzUzNTA5MDY5MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMjgs IDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0 PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5KYWRhcmlhbiBQcmljZSBudWdnZXRzIGFmdGVyIHRoZSBzZWFzb24t b3BlbmVyOiA8YnI+SGUgc2NvcmVkIGhpcyA0MHRoIGNhcmVlciBURCwgb25l IG9mIDggSmFja2V0cyB0byBoYXZlIHRoYXQgbWFueSwgYW5kIHdlbnQgcGFz dCAzLDUwMCBjYXJlZXIgcnVzaGluZyB5YXJkcy48YnI+T25seSA3IEphY2tl dHMgaGF2ZSBtb3JlIHJ1c2hpbmcgeWFyZHMgaW4gYSBnYW1lIHRoYW4gaGlz IDI1OS48YnI+SGUgaXMgdGhlIDEydGggSmFja2V0IHdpdGggbXVsdGlwbGUg MjAwLXlhcmQgcnVzaGluZyBnYW1lczwvcD4mbWRhc2g7IEphc29uIERlbGxh IFJvc2EgKEBKYXNvbkRlbGxhUm9zYSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9KYXNvbkRlbGxhUm9zYS9zdGF0dXMvMTQzMTU4NDM2NzgxODcy MzMyOT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMjgsIDIwMjE8L2E+ PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0 Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+ PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

The Skinny: Caught one pass for 78 yards and a touchdown in West Des Moines (Iowa) Valley's (1-0) thrilling 42-41 double overtime triumph versus Waukee (Iowa) Northwest (0-1). Up Next: at Pleasant Hill (Iowa) Southeast Polk (1-0) Sept. 3.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj43OC15YXJkIHRvdWNoZG93biByZWNlcHRpb24gZm9yIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Ob3RyZURhbWU/c3JjPWhh c2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNOb3RyZURhbWU8L2E+IFRF IGNvbW1pdCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0VsaVJhcmlk b24/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEVsaVJhcmlkb248L2E+IGxhc3Qg bmlnaHQg8J+YsyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28va3FVcnE5TGxpTyI+ cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2txVXJxOUxsaU88L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQmx1 ZWFuZEdvbGQuY29tIChAQkdJbmV3cykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9CR0luZXdzL3N0YXR1cy8xNDMxNzEyMjM0NDkzODYxOTA1P3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAyOCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2Nr cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3 aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Hilton Head (S.C.) High begins its season at Hopkins (S.C.) Lower Richland Sept. 3.

The Skinny: Did not record a reception but had five tackles, one sack and a batted down pass in Atlanta Westminster's (1-1) 17-7 win against Atlanta Lovett (1-1) Sept. 20 ... Had 10 receptions for 73 yards and a touchdown in Westminster's 21-14 at the hands of Atlanta St. Piux X Catholic (1-1) Aug. 27. Up Next: vs. Atlanta Pace Academy (0-1) Sept. 3.

The Skinny: Zionsville (Ind.) High (2-0) knocked off Indianapolis Pike (0-2) 28-10 Aug. 20 and defeated Lebanon (Ind.) High 30-2 Aug. 27 ... Tanona has paved the way for Zionsville to rush for 351 yards and seven touchdowns on 79 carries through two games. Up Next: vs. Westfield (Ind.) High (1-1) Sept. 3.

The Skinny: Had eight tackles and a quarterback hurry in Mission Hills (Calif.) Bishop Alemany's (0-2) 31-24 setback versus Highland (Utah) Lone Peak (2-0) Aug. 20 ... Notched nine tackles and a tackle for loss in Alemany's 24-3 defeat against Bellflower (Calif.) St. John Bosco (2-0) Aug. 27. Up Next:

Ponchatoula (La.) High opens its season against Walker (La.) High Sept. 3.

The Skinny: Caught six passes for 99 yards and a touchdown in a 45-3 blowout for Santa Ana (Calif.) Mater Dei (1-0) over Duncanville (Texas) High (0-1). Up Next: at Henderson (Nev.) Liberty (2-0) Sept. 10.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5RQiBFbGlqYWggQnJvd24gdG8gV1IgQ0ogV2lsbGlhbXMuIEdvdG1p eCBHYW1lIG9mIHRoZSBXZWVrIE1hdGVyIERlaSAzOCB2cyAzIER1bmNhbnZp bGxlLiAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL2dv dG1peD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I2dvdG1p eDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0xycXRMblg1UmwiPnBpYy50 d2l0dGVyLmNvbS9McnF0TG5YNVJsPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEdvdE1peCBO ZXdzIChAZ290bWl4KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2dv dG1peC9zdGF0dXMvMTQzMTQ1NTkxMjEwMzk3Njk2Mz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMjgsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93 aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8 L2Rpdj4KCg==

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIHNwb2tlIHdpdGggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9NREZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNREZvb3RiYWxs PC9hPiYjMzk7cyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NKV2ls bGlhbXNfMDM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENKV2lsbGlhbXNfMDM8 L2E+IGFmdGVyIHRoZSBNb25hcmNocyB0b29rIGRvd24gRHVuY2FudmlsbGUg NDUtMy4gQ2hlY2sgb3V0IHRoZSBmdWxsIGludGVydmlldyBoZXJlOiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vcHF5QmJCYVBsSCI+aHR0cHM6Ly90LmNvL3Bx eUJiQmFQbEg8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby84Y0RMVnFvSFVS Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vOGNETFZxb0hVUjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBD b25ub3IgTW9ycmlzc2V0dGUgKEBDX01vcnJpc3NldHRlKSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NfTW9ycmlzc2V0dGUvc3RhdHVzLzE0MzE0 ODg5NDg1ODEzMTg2NTc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDI4 LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

The Skinny: Caught six passes for 130 yards and three touchdowns and made 14 tackles and three for loss in Grand Rapids (Mich.) Catholic Central's (1-0) 43-21 triumph over Lapeer (Mich.) High (0-1). Up Next: vs. Merrillville (Ind.) Andrean (1-1)

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5PbmUgb2YgdGhyZWUgdG91Y2hkb3duIHJlY2VwdGlvbnMgZm9yIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Ob3RyZURhbWU/ c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNOb3RyZURhbWU8 L2E+IExCIHBsZWRnZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL25v bGFuemllZ2xlcjI0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBub2xhbnppZWds ZXIyNDwvYT4gaW4gQ2F0aG9saWMgQ2VudHJhbOKAmXMgNDMtMjEgd2luIG9u IFRodXJzZGF5IGluIEFubiBBcmJvci4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv L1haY2lOT1hCVFEiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9YWmNpTk9YQlRRPC9hPjwv cD4mbWRhc2g7IEJsdWVhbmRHb2xkLmNvbSAoQEJHSW5ld3MpIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQkdJbmV3cy9zdGF0dXMvMTQzMTcxNjIw MzcxMDU4Njg4Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMjgsIDIw MjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Notre Dame class of 2023 commits

The Skinny: Had six tackles, four tackles for loss, three sacks and four quarterback hurries in Tampa (Fla.) Berkeley Prep's (1-0) 35-21 triumph over Clearwater (Fla.) Central Catholic (0-1). Up Next: vs. Clearwater (Fla.) Calvary Christian (1-0) Sept. 3.

Irvington (N.J.) High opens up its season Sept. 3 against Mount Olive (N.J.) High.

The Skinny: Had two tackles in Mentor (Ohio) High's (2-0) 49-7 dismantling of Canton (Ohio) McKinley Aug. 20 ... Notched three tackles, one tackle for loss and four quarterback hurries in Mentor's key 28-26 victory against Cleveland St. Ignatius (0-2). Up Next: at. Lakewood (Ohio) St. Edward (2-0) Sept. 4.