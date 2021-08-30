 Commit Tracker: Notre Dame Fighting Irish Football Recruits In Action
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Commit Tracker: Notre Dame Football Recruits In Action

Mike Singer • BlueAndGold
Recruiting Insider
@Rivals_Singer
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High school football is starting all over the country, and BlueandGold.com has been tracking the performances of Notre Dame's 2022 and 2023 commitments.

Here is a breakdown of how the future Fighting Irish players fared over the weekend.

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Notre Dame Fighting Irish football quarterback commit Steve Angeli
Fighting Irish quarterback pledge Steve Angeli accounted for three touchdowns in a big win on Friday night. (Mike Singer)

The Skinny: Completed 14 of 16 passes -- including a school-record 14 straight -- for 195 yards and two touchdowns, plus four carries for 16 yards, in Oradell (N.J.) Bergen Catholic's (1-0) 42-7 win against Akron (Ohio) Archbishop Hoban (1-1).

Up Next: vs. Smyrna (Del.) High (0-0).

The Skinny: Hauled in three passes for 54 yards and recorded two tackles in Oradell (N.J.) Bergen Catholic's (1-0) 42-7 triumph over Akron (Ohio) Archbishop Hoban (1-1).

Up Next: vs. Smyrna (Del.) High (0-0).

The Skinny: Recorded 12.5 tackles and a tackle for loss in Traverse City (Mich.) Central's (0-1) 47-27 setback against DeWitt (Mich.) High (1-0).

Up Next: vs. Marquette (Mich.) High (1-0) Sept. 2.

Groton (Mass.) Lawrence Academy's season begins at Belmont (Mass.) Hill on Sept. 25.

The Skinny: Lawrenceburg (Ind.) High (1-1) fell 34-6 against St. Leon (Ind.) East Central (2-0) Aug. 20 but bounded back Aug. 27 with a 29-12 triumph over Cleves (Ohio) Taylor (1-1).

Up Next: at Milan (Ind.) High (1-1) Sept. 3.

Chantilly (Va.) High's season begins at Falls Church (Va.) High Sept. 2.

The Skinny: St. Louis John Burroughs (1-0) knocked off St. Louis Bishop DuBourg/Hancock (0-1) 35-0.

Up Next: vs. Brentwood (Mo.) High (1-0) Sept 4.

The Skinny: Pittsburgh Central Catholic (0-1) fell 12-6 in a matchup with Philadelphia Imhoptep Charter.

Up Next: vs. Pittsburgh Penn Hills (0-0) Sept. 3.

Vancouver (Wash.) Union opens its season vs. Seattle O'Dea Sept. 3.

The Skinny: Corona (Calif.) Centennial (1-0) crushed San Diego (Calif.) Cathedral Catholic (1-1) 57-14.

Up Next: vs. Chatsworth (Calif.) Sierra Canyon (2-0) Sept. 4.

The Skinny: Posted six tackles and a tackle for loss in a 42-7 victory for Naples (Fla.) High (1-0) versus Naples (Fla.) Gulf Coast (0-1).

Up Next: at Fort Pierce (Fla.) Westwood (0-0) Sept. 3.

Phoenix Brophy Prep opens the season vs. Phoenix St. Mary's Sept. 3.

The Skinny: Rushed 22 times for 259 yards and a score in Denison (Texas) High's (1-0) 37-13 rivalry triumph over Sherman (Texas) High (0-1).

Up Next: vs. Fort Worth (Texas) Brewer (1-0) Sept. 3.

The Skinny: Caught one pass for 78 yards and a touchdown in West Des Moines (Iowa) Valley's (1-0) thrilling 42-41 double overtime triumph versus Waukee (Iowa) Northwest (0-1).

Up Next: at Pleasant Hill (Iowa) Southeast Polk (1-0) Sept. 3.

Hilton Head (S.C.) High begins its season at Hopkins (S.C.) Lower Richland Sept. 3.

The Skinny: Did not record a reception but had five tackles, one sack and a batted down pass in Atlanta Westminster's (1-1) 17-7 win against Atlanta Lovett (1-1) Sept. 20 ... Had 10 receptions for 73 yards and a touchdown in Westminster's 21-14 at the hands of Atlanta St. Piux X Catholic (1-1) Aug. 27.

Up Next: vs. Atlanta Pace Academy (0-1) Sept. 3.

The Skinny: Zionsville (Ind.) High (2-0) knocked off Indianapolis Pike (0-2) 28-10 Aug. 20 and defeated Lebanon (Ind.) High 30-2 Aug. 27 ... Tanona has paved the way for Zionsville to rush for 351 yards and seven touchdowns on 79 carries through two games.

Up Next: vs. Westfield (Ind.) High (1-1) Sept. 3.

The Skinny: Had eight tackles and a quarterback hurry in Mission Hills (Calif.) Bishop Alemany's (0-2) 31-24 setback versus Highland (Utah) Lone Peak (2-0) Aug. 20 ... Notched nine tackles and a tackle for loss in Alemany's 24-3 defeat against Bellflower (Calif.) St. John Bosco (2-0) Aug. 27.

Up Next:

Ponchatoula (La.) High opens its season against Walker (La.) High Sept. 3.

The Skinny: Caught six passes for 99 yards and a touchdown in a 45-3 blowout for Santa Ana (Calif.) Mater Dei (1-0) over Duncanville (Texas) High (0-1).

Up Next: at Henderson (Nev.) Liberty (2-0) Sept. 10.

The Skinny: Caught six passes for 130 yards and three touchdowns and made 14 tackles and three for loss in Grand Rapids (Mich.) Catholic Central's (1-0) 43-21 triumph over Lapeer (Mich.) High (0-1).

Up Next: vs. Merrillville (Ind.) Andrean (1-1)

Notre Dame class of 2023 commits

The Skinny: Had six tackles, four tackles for loss, three sacks and four quarterback hurries in Tampa (Fla.) Berkeley Prep's (1-0) 35-21 triumph over Clearwater (Fla.) Central Catholic (0-1).

Up Next: vs. Clearwater (Fla.) Calvary Christian (1-0) Sept. 3.

Irvington (N.J.) High opens up its season Sept. 3 against Mount Olive (N.J.) High.

The Skinny: Had two tackles in Mentor (Ohio) High's (2-0) 49-7 dismantling of Canton (Ohio) McKinley Aug. 20 ... Notched three tackles, one tackle for loss and four quarterback hurries in Mentor's key 28-26 victory against Cleveland St. Ignatius (0-2).

Up Next: at. Lakewood (Ohio) St. Edward (2-0) Sept. 4.

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