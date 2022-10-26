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{{ timeAgo('2022-10-26 14:35:41 -0500') }} football Edit

Coach's Corner: Notre Dame head coach Marcus Freeman

Clint Cosgrove
National Recruiting Analyst

Rivals national recruiting analyst Clint Cosgrove sits down with Marcus Freeman to discuss his first season as head coach at Notre Dame, his approach to recruiting, how he relates to players, how he pitches Notre Dame to recruits, and what he's building for the future.

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