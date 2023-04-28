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Cincinnati Rivals Camp: Clips of 2025 DE target Christopher Burgess Jr.

Tyler James • InsideNDSports
Publisher
@TJamesND
Covering Notre Dame football, recruiting and other Irish sports. Email: tjames@insidendsports.com

Watch three-star defensive end Christopher Burgess Jr., a 2025 recruit, compete at the Cincinnati Rivals Camp on Sunday. Burgess has offers from Notre Dame, Georgia, Illinois, Iowa, Ole Miss, Tennessee and others.

Hear what Burgess had to say about Notre Dame on The Insider Lounge.

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