 Blue & Gold TV: Final thoughts before Notre Dame football vs. Oklahoma State Cowboys
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Blue & Gold TV: Final thoughts before Notre Dame vs. Oklahoma State

Mike Singer • BlueAndGold
Recruiting Insider
@MikeTSinger
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BlueandGold.coms Mike Singer talks with analyst Tim Hyde to get his breakdown and predictions of Notre Dame’s Fiesta Bowl matchup with Oklahoma State.

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