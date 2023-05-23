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2025 OL prospect Jake Cook transforming body ahead of Notre Dame camp
Charleston Bowles
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Recruiting Writer
At halftime of Westerville (Ohio) North High’s game against Sunbury (Ohio) Big Walnut last October, 2025 offensive lineman Jake Cook found himself in unfamiliar territory.Westerville North’s starti...
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