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WSBT Video: What Notre Dame must do to limit NC State QB Brennan Armstrong

Inside ND Sports
Staff

Tyler James of Inside ND Sports and Pete Byrne of WSBT discuss Notre Dame's upcoming matchup at NC State on Saturday (12 p.m. EDT on ABC), how the Irish defense has fared so far, what kind of challenge quarterback Brennan Armstrong presents for Notre Dame's defensive line, how many points the Irish can afford to give up and more.

Inside ND Sports is partnering with WSBT to provide even more coverage of the Notre Dame football season. A segment with James and Byrne will air every Monday on WSBT22 News at 5.

Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports

Pictured: Rylie Mills (left)

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