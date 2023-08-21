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WSBT Video: Unique challenges face Notre Dame as it opens season in Ireland

Inside ND Sports
Staff

Eric Hansen catches up with WSBT-TV Sports Director Pete Byrne to discuss Notre Dame's newly released depth chart and how Marcus Freeman and Notre Dame plan to navigate the difficulties of opening the season in Dublin, Ireland.

Inside ND Sports is partnering with WSBT to provide even more coverage of the Notre Dame football season.

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