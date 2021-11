What they’re saying about Notre Dame’s 45-14 win at Stanford

Postgame talk immediately turned to College Football Playoff talk following Notre Dame’s 45-14 win over Stanford Saturday night. Below is reaction to Notre Dame’s 11th victory of the season, including high praise of sophomore tight end Michael Mayer, and Tyler Buchner’s running ability.

Greg Ladky and Tim Hyde, BlueandGold.com: Notre Dame postgame show following the win over Stanford

Excerpts from our writers

Patrick Engel, BlueandGold.com — Five thoughts: Notre Dame beats Stanford 45-14 to wrap up regular season

4. Quarterback rotation As Notre Dame’s offense has found its footing in November, it has moved further away from a two-quarterback system. Freshman Tyler Buchner is still involved, but as more of an occasional change-of-pace rather than an essential piece. With Coan stringing together steady games and a functional rushing attack, playing Buchner becomes less about need and more about adding another look. Coan cleared 300 passing yards for the first time since opening night. All told, he was 26-of-35 for 345 yards, two touchdowns and one interception. When Notre Dame needed to throw early on, he delivered. In the first quarter, he was 10-of-12 for 115 yards and a touchdown. Notre Dame threw the ball on 14 of its first 19 plays. Coan has completed at least 70 percent of his passes in five of his last six starts. Notre Dame isn’t asking him to unload the ball down the field too often, but its quick passing game requires him to be efficient. On that front, he has delivered. READ ENGEL’S FIVE THOUGHTS FOLLOWING THE GAME

Tyler Horka, BlueandGold.com — Report card: Grading Notre Dame football in a blowout win over Stanford

Notre Dame Rushing Offense: B The final line was decent enough; 35 attempts for 169 yards. The first half, though, wasn’t too great; 15 attempts for 36 yards. Notre Dame’s offensive game plan was to come out passing against a Stanford defense daring the Irish to throw the ball, but the passing game wasn’t complemented by a stout rushing game. That wasn’t the case until sophomore running back Chris Tyree and true freshman quarterback Tyler Buchner got going in the second half. That duo combined for 100 of the Irish’s 169 rushing yards. Junior running back Kyren Williams had a less efficient outing than usual in running 19 times for 74 yards (3.9 yards per carry), but he scored two touchdowns on the ground. Tyree and Buchner combined for eight carries, and those eight carries were the only things keeping Notre Dame from an even worse grade in this category. READ HORKA’S FULL REPORT CARD

Excerpts from around the press

ESPN Staff — College football Power Rankings after Week 13

6. Notre Dame Fighting Irish (11-1) The Irish had no trouble putting away a significantly overmatched Stanford team to finish the regular season 11-1. Notre Dame led 24-0 at halftime and outgunned the Cardinal 509 yards to 227. Irish quarterback Jack Coan completed 26 of 35 passes for 345 yards with a pair of touchdowns and an interception, while Kevin Austin Jr. and Michael Mayer both went over 100 yards receiving. — Kyle Bonagura READ ESPN'S COLLEGE FOOTBALL POWER RANKINGS HERE

Aidan Thomas, The Observer — “One of the best tight ends I’ve coached”: Mayer enjoys record-breaking sophomore season

No one has slowed down Mayer in recent weeks. Going into the Stanford contest, Mayer had averaged 5.6 receptions per game over the past seven contests, those numbers limited by the game script. Notre Dame had won their past three games by 28, 25 and 55 points, limiting the need for a second-half passing attack. After another strong effort on Saturday, Mayer has recorded 7+ receptions on six occasions in 2021 with five touchdowns on the season. READ FULL ARTICLE HERE

Douglas Farmer, NBC Sports — Cardinal sacrifice the last piece of Notre Dame’s Playoff push as Irish roll, 45-14

Just as has been the case throughout the final month of the season, the Irish opponent was woefully overmatched. Notre Dame outscored its last four opponents 162 to 23. It outgained them 1,877 yards to 913. Those four teams — Navy, Virginia, Georgia Tech and Stanford — were within one possession of the Irish for a total of 64:56. Of course, Notre Dame never trailed in the month. For every Austin sideline dash or Mayer seam route, the Irish defense provided its own style points. It never scored on Saturday, a nominal moral victory for the Cardinal, but it did score 16 points throughout the month, matching those opponents until a fourth-quarter touchdown from Stanford, the lone bright spot in quarterback Tanner McKee’s night. If Notre Dame does not end up in the Playoff, that momentary lapse from its defensive secondary will not be why. The Irish provided too much other evidence in a Cardinal sacrifice. READ DOUGLAS FARMER'S FULL ARTICLE HERE

Nick Shepkowski, Yahoo Sports — No. 6 Notre Dame cruises past Stanford: 5 instant takeaways

1. Was it Enough? What a weird place to be in. When the Irish left to Cincinnati back in October it felt like the stars would have to align for them to make the College Football Playoff. That made tonight make me look at the game a lot like I’d imagine the CFP committee does and that had me thinking about style points. There is still some help that is needed, but Notre Dame will likely be ranked fifth entering next weekend with one team ranked ahead of them guaranteed to lose. Was this win enough to keep Notre Dame ahead of Oklahoma State who snuck by Oklahoma Saturday night? I think so but we will see what the polls say. In terms of being in control of the game like Brian Kelly likes to speak about, Notre Dame entirely did that tonight. READ THE FULL ARTICLE HERE

Postgame comments — head coaches

(David Shaw begins his comments at the 12:15 mark)

Twitter reaction

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DSFVHIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vR2F0b3Jh ZGU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEdhdG9yYWRlPC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29JcmlzaD9zcmM9aGFz aCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvSXJpc2g8L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby80dUwwRDNKU0hSIj5waWMudHdpdHRlci5jb20v NHVMMEQzSlNIUjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBOb3RyZSBEYW1lIEZvb3RiYWxs IChATkRGb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9O REZvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNDY0ODQ0NTAwMDE5MjUzMjQ5P3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDI4LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90 ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8 L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wnZCG8J2QgPCdkIzwnZCEIPCdkIHwnZCA8J2Qi/CdkIs6IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTU1heWVyMTAwMT9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5ATU1heWVyMTAwMTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvSXJpc2g/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb0lyaXNoPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3QuY28vaEo3TlJzTkNRNSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2hKN05Sc05DUTU8 L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTm90cmUgRGFtZSBGb290YmFsbCAoQE5ERm9vdGJh bGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkRGb290YmFsbC9z dGF0dXMvMTQ2NDgzNzYwMzUzNDkxMzU0NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5Ob3ZlbWJlciAyOCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NSUNIQUVMIE1BWUVSIElTIEEgR1JPV04gTUFOIPCfpKw8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05ERm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QE5ERm9vdGJhbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j by9QWXhMOVNsRjFsIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vUFl4TDlTbEYxbDwvYT48 L3A+Jm1kYXNoOyBQRkYgQ29sbGVnZSBGb290YmFsbCAoQFBGRl9Db2xsZWdl KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1BGRl9Db2xsZWdlL3N0 YXR1cy8xNDY0NzgxMjAxMjczNzU3Njk4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci Pk5vdmVtYmVyIDI4LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0 cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+ Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGF04oCZcyB3aGF0IHlvdSBjYWxsIGZpbmlzaCAgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90LmNvL1R5SUVuc28wY3oiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9UeUlF bnNvMGN6PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEphYyBDb2xsaW5zd29ydGggKEBKYWND b2xsaW5zd29ydGgpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSmFj Q29sbGluc3dvcnRoL3N0YXR1cy8xNDY0ODA2NDY4MTIxNjczNzM1P3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDI4LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2tx dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0 Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvTm90 cmVEYW1lP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jTm90 cmVEYW1lPC9hPiYjMzk7cyBwb3N0c2Vhc29uIGZhdGUgaXMgbm93IG91dCBv ZiBpdHMgaGFuZHMgYWZ0ZXIgeWVzdGVyZGF5JiMzOTtzIHRha2Vkb3duIG9m IFN0YW5mb3JkLiBXaGV0aGVyIGl0JiMzOTtzIHRoZSBDRlAgb3Igbm90LCB0 aGUgSXJpc2ggc2ltcGx5IGJlaW5nIDExLTEgYW5kIGluIHRoZSBtaXggcmVm bGVjdHMgYSBjb2FjaGluZyBqb2IgYXMgZ29vZCBhcyBhbnkgb3RoZXIgQnJp YW4gS2VsbHkgaGFzIGRvbmUgaW4gaGlzIDEyLXllYXIgdGVudXJlOiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vQlQ0Z0JOTWRZcSI+aHR0cHM6Ly90LmNvL0JU NGdCTk1kWXE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUGF0cmljayBFbmdlbCAoQFBhdHJp Y2tFbmdlbF8pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGF0cmlj a0VuZ2VsXy9zdGF0dXMvMTQ2NTAxMTI1NzgxMjAxMzA1Nj9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAyOCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+ CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k aXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CcmlhbiBLZWxseSBvbiBOb3RyZSBEYW1lOiAmcXVvdDtXZSYjMzk7 dmUgZ290IG9uZSBvZiB0aGUgYmVzdCBmb3VyIHRlYW1zIGluIHRoZSBjb3Vu dHJ5LCB3aXRob3V0IGEgZG91YnQsIGluIG15IG1pbmQuIFdlJiMzOTtyZSBy ZWFkeSB0byBwcm92ZSBpdC4mcXVvdDs8L3A+Jm1kYXNoOyBUeWxlciBIb3Jr YSAoQHRiaG9ya2EpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vdGJo b3JrYS9zdGF0dXMvMTQ2NDgxNzUzMTg2MDgzMjI2MT9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAyOCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+ CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UeWxlciBCdWNobmVyIGNhbiBGTFkg4pyI77iP4pyI77iPPGJyPjxi cj5IZSBicmVha3MgYXdheSBmb3IgYW5vdGhlciA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL05ERm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QE5ERm9vdGJhbGw8L2E+IFREIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9ROHpK Y3I0bXZOIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vUTh6SmNyNG12TjwvYT48L3A+Jm1k YXNoOyBGT1ggQ29sbGVnZSBGb290YmFsbCAoQENGQk9ORk9YKSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NGQk9ORk9YL3N0YXR1cy8xNDY0ODAy MzA1MDEwNzEyNTc3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDI4 LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NeSBDRkIgVG9wIDEwICgxMS8yNyk8YnI+MSkgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9HZW9yZ2lhRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QEdlb3JnaWFGb290YmFsbDwvYT4gPGJyPjIpIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVU1pY2hGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AVU1pY2hGb290YmFsbDwvYT4gPGJyPjMpIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQWxhYmFtYUZUQkw/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QEFsYWJhbWFGVEJMPC9hPiA8YnI+NCkgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Hb0JlYXJjYXRzRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QEdvQmVhcmNhdHNGQjwvYT4gPGJyPjUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vTkRGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5ATkRGb290YmFsbDwvYT4gPGJyPjYpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vQ293Ym95RkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvd2Jv eUZCPC9hPiA8YnI+NykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9P aGlvU3RhdGVGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AT2hpb1N0YXRlRkI8 L2E+IDxicj44KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JVRm9v dGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEJVRm9vdGJhbGw8L2E+IDxi cj45KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL09sZU1pc3NGQj9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AT2xlTWlzc0ZCPC9hPiA8YnI+MTApIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVXRhaF9Gb290YmFsbD9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVXRhaF9Gb290YmFsbDwvYT4gPGJyPkFsbW9z dDogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NU1VfRm9vdGJhbGw/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE1TVV9Gb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9IYXdrZXllRm9vdGJhbGw/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEhhd2tleWVGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9vcmVnb25mb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5Ab3JlZ29uZm9vdGJhbGw8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSm9l bCBLbGF0dCAoQGpvZWxrbGF0dCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9qb2Vsa2xhdHQvc3RhdHVzLzE0NjQ4NDA4NDk4MjEzNTE5MzY/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMjgsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XaGVuIHdlIHNhaWQgd2Ugd2VyZSDwnZCf8J2QpfCdkKjwnZCo8J2Q q/CdkJ7wnZCdIHdhdGNoaW5nIHRoYXQgc2FjaywgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qYXlzb25hZGVtaWxvbGE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QGpheXNvbmFkZW1pbG9sYTwvYT4sIHdlIGRpZG7igJl0IG1lYW4g aXQgbGl0ZXJhbGx5ITxicj48YnI+Tm8uIDUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9OREZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBO REZvb3RiYWxsPC9hPiAzMSAtIFN0YW5mb3JkIDc8YnI+8J+TuiBGT1g8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29JcmlzaD9zcmM9 aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvSXJpc2g8L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9CZWF0Q2FyZGlu YWw/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNCZWF0Q2Fy ZGluYWw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9RckZkVTdjN1BqIj5w aWMudHdpdHRlci5jb20vUXJGZFU3YzdQajwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGUg RmlnaHRpbmcgSXJpc2ggKEBGaWdodGluZ0lyaXNoKSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0ZpZ2h0aW5nSXJpc2gvc3RhdHVzLzE0NjQ3OTg2 NjUzMTEyNDAxOTY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMjgs IDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0 PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XaXRoIHRoZSAxMi15YXJkIHJ1c2hpbmcgdG91Y2hkb3duIGluIHRo ZSBmb3VydGggcXVhcnRlciwgS3lyZW4gV2lsbGlhbnMgZWNsaXBzZWQgdGhl IDEsMDAwLXlhcmQgbWFyayBmb3IgdGhlIHNlY29uZC1zdHJhaWdodCBzZWFz b24uPGJyPjxicj5IZSBpcyB0aGUgZmlyc3QgSXJpc2ggcnVubmluZyBiYWNr IHdpdGggYmFjay10by1iYWNrIDEsMDAwLXlhcmQgc2Vhc29ucyBzaW5jZSBE YXJpdXMgV2Fsa2VyICgyMDA1LTA2KS48L3A+Jm1kYXNoOyBOb3RyZSBEYW1l IEZvb3RiYWxsIFBSIFRlYW0gKEBOREZvb3RiYWxsUFIpIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkRGb290YmFsbFBSL3N0YXR1cy8xNDY0ODEw OTExOTg2NjM0NzU2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDI4 LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XaXRoIHRoZSAzNC15YXJkIHJlY2VwdGlvbiBpbiB0aGUgZm91cnRo IHF1YXJ0ZXIsIE1pY2hhZWwgTWF5ZXIgbm93IGhvbGRzIHRoZSBzY2hvb2wg cmVjb3JkIGZvciBtb3N0IHJlY2VwdGlvbnMgaW4gYSBzaW5nbGUgc2Vhc29u IGJ5IGEgdGlnaHQgZW5kICg2NCkuPC9wPiZtZGFzaDsgTm90cmUgRGFtZSBG b290YmFsbCBQUiBUZWFtIChATkRGb290YmFsbFBSKSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL05ERm9vdGJhbGxQUi9zdGF0dXMvMTQ2NDgwODI1 MzY4MjkwNTA5MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAyOCwg MjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9 InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JZiBJIHdhcyBqdXN0IGRyb3BwZWQgb24gdGhpcyBwbGFuZXQganVz dCB0byB3YXRjaCBjb2xsZWdlIGZvb3RiYWxsIHRoaXMgeWVhciBhbmQgSSBk aWRu4oCZdCBrbm93IGFueXRoaW5nIGFib3V0IEFsYWJhbWEsIFNhYmFuLCBh bmQgdGhlaXIgaGlzdG9yeS4gTm8gd2F5IGnigJltIGNvbnZpbmNlZCB0aGV5 IGFyZSBhIHRvcCA1IHRlYW0uPC9wPiZtZGFzaDsgSm9uYXMgR3JheSBTci4g KEBqZ3JheV9ORDI1KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2pn cmF5X05EMjUvc3RhdHVzLzE0NjQ3NTg4NTI0NTc1NDE2MzM/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMjgsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ob3RyZSBEYW1lIGhhcyBnb3R0ZW4gYmV0dGVyIGV2ZXJ5IHdlZWsg JmFtcDsgdGhleSBhcmUgcGxheWluZyB0aGVpciBiZXN0IGZvb3RiYWxsIHdo ZW4gaXQgbWF0dGVycyBtb3N0LiBJZiB0aGUgQ0ZQIGNvbW1pdHRlZSB3YXRj aGVzIGFueSBmaWxtIHRoZXkgYXJlIHdlbGwgYXdhcmUgb2YgdGhpcyAmYW1w OyB0aGVyZSB3aWxsIGJlIG5vIGRlYmF0ZS4gPGJyPjxicj5UaGF04oCZcyB0 aGUgdHdlZXQuPC9wPiZtZGFzaDsgRHJ1ZSBUcmFucXVpbGwgKEBEVHJhbnF1 aWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RUcmFucXVpbGwv c3RhdHVzLzE0NjQ3ODA0NDg2NjAzNDA3Mzc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+Tm92ZW1iZXIgMjgsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0 IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp dj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CUkVBS0lORzogTWljaGlnYW4gaGFzIG5vdyBwbGF5ZWQgaW4gdGhl IHNhbWUgbnVtYmVyIG9mIGNvbmZlcmVuY2UgdGl0bGUgZ2FtZXMgYXMgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL05vdHJlRGFtZT9z cmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I05vdHJlRGFtZTwv YT48L3A+Jm1kYXNoOyBEYXJpbiBQcml0Y2hldHQgKEBTcG9ydHNiZWF0QU0p IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU3BvcnRzYmVhdEFNL3N0 YXR1cy8xNDY0NzI1NDQ0MDc1NDM4MDg3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci Pk5vdmVtYmVyIDI3LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0 cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+ Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UbyBtYWtlIHRoZSBwbGF5b2ZmLCBOb3RyZSBEYW1lIG5lZWRzPGJy Pjxicj5HZW9yZ2lhIHRvIGJlYXQgQWxhYmFtYSA8YnI+PGJyPkFORCBvbmUg KDEpIG9mIHRoZSBmb2xsb3dpbmc6IDxicj48YnI+SW93YSBiZWF0cyBNaWNo aWdhbjxicj48YnI+QmF5bG9yIGJlYXRzIE9rbGFob21hIFN0YXRlIDxicj48 YnI+SG91c3RvbiBiZWF0cyBDaW5jaW5uYXRpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Hb0lyaXNoP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29JcmlzaDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBCYXJz dG9vbCBJcmlzaCAoQEJhcnN0b29sSXJpc2gpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vQmFyc3Rvb2xJcmlzaC9zdGF0dXMvMTQ2NDgxNTYyMjQ4 ODAxMDc1ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAyOCwgMjAy MTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0 Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JbmplY3QgYW4gTkQgdnMgTWljaGlnYW4gcGxheW9mZiBnYW1lIGlu dG8gbXkgdmVpbnMgcGxlYXNlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vaGFzaHRhZy9nb2lyaXNoP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij4jZ29pcmlzaDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBOaWMgV2Vpc2hhciAo QE5pY1dlaXNoYXI4MikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9O aWNXZWlzaGFyODIvc3RhdHVzLzE0NjQ5NjYwNTIyMzY5MDY0OTk/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMjgsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XZSBoZWFyZCB5b3Ug8J2XrvCdl7nwnZe5LiDwnZe78J2XtvCdl7Tw nZe18J2YgS4g8J2XufCdl7zwnZe78J2XtC48YnI+PGJyPlRoYW5rcyBmb3Ig bWFraW5nIFN0YW5mb3JkIFN0YWRpdW0gZmVlbCBsaWtlIGhvbWUgdG9uaWdo dCwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL05ERmFt aWx5P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jTkRGYW1p bHk8L2E+LiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcv R29JcmlzaD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dv SXJpc2g8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9ydUh2OW5ZRFN5Ij5w aWMudHdpdHRlci5jb20vcnVIdjluWURTeTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGUg RmlnaHRpbmcgSXJpc2ggKEBGaWdodGluZ0lyaXNoKSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0ZpZ2h0aW5nSXJpc2gvc3RhdHVzLzE0NjQ4MjM1 NjIxNzk2ODY0MDA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMjgs IDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0 PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Game highlights