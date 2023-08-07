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Watch: Xavier Watts explains role, personalities of position group

Charleston Bowles • InsideNDSports
Recruiting Writer
@cbowles01

Notre Dame redshirt junior safety Xavier Watts offers insight into the personalities among the safety group, his growth through fall camp, defensive backs coach/safeties Chris O'Leary, competing against the Irish wide receivers and more.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports

Pictured: Xavier Watts during warmups for the Blue-Gold Game in April.

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