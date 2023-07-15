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Watch: Sam Hartman, Marcus Freeman talk Notre Dame football on SportsCenter
Tyler James
•
InsideNDSports
Publisher
Covering Notre Dame football, recruiting and other Irish sports. Email: tjames@insidendsports.com
With a trip to New York that included head coach Marcus Freeman throwing the first pitch at a Mets game, Notre Dame football hit the national media circuit this week.
Both Freeman and starting quarterback Sam Hartman made appearances on ESPN's SportsCenter to discuss the Irish and the upcoming season.
You can watch those videos below.
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