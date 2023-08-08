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Watch: Ramon Henderson talks development in fall camp, season expectations

Charleston Bowles • InsideNDSports
Recruiting Writer
@cbowles01

Notre Dame redshirt junior safety Ramon Henderson on his offseason focus, becoming more physical, defensive backs coach/safeties Chris O'Leary, individual and team expectations, practicing against Sam Hartman and more.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports

Pictured: Ramon Henderson before the Blue-Gold Game in April.

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