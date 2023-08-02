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Watch: Jason Onye on rushing the passer, assessment of freshmen

Charleston Bowles • InsideNDSports
Recruiting Writer
@cbowles01

Notre Dame redshirt sophomore defensive lineman Jason Onye talks chemistry of the defensive line, how he's grown mentally during the offseason, linebackers, evaluation of freshmen, focus on fall camp, Navy and more.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports

Pictured: Defensive lineman Jason Onye during Notre Dame's practice in April.

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