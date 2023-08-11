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Watch: Jaden Greathouse talks growth, lessons from older wide receivers

Charleston Bowles • InsideNDSports
Recruiting Writer
@cbowles01

Notre Dame freshman wide receiver Jaden Greathouse talks about his progression from the spring, excitement for Week 0 against Navy, what he's learned the most from time spent with more experienced wide receivers, chemistry with teammates and more.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports

Pictured: Jaden Greathouse during the Blue-Gold Game in April.

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