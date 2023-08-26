News More News
ago football Edit

Watch: Highlights of Notre Dame 2024 safety commit Taebron Bennie-Powell

Charleston Bowles • InsideNDSports
Recruiting Writer
@cbowles01

Watch highlight clips and Inside ND Sports' interview with Notre Dame 2024 safety commit Taebron Bennie-Powell after West Chester (Ohio) Lakota West's game against Cincinnati (Ohio) Princeton.

Click here to subscribe to Inside ND Sports on YouTube.

Thumbnail photo credit: Charleston Bowles, Inside ND Sports

Pictured: Bennie-Powell during warmups on Aug. 25.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}