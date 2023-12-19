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Watch: DJ Brown on importance of Sun Bowl, Notre Dame's defensive success

Charleston Bowles • InsideNDSports
Recruiting Writer
@cbowles01

Notre Dame football graduate student safety DJ Brown talks about the upcoming Sun Bowl, preparation for Oregon State's offense, the goal of reaching 10 wins, cornerback Jaden Mickey, Notre Dame's defensive success in 2023 under defensive coordinator Al Golden and more.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports

Pictured: Safety DJ Brown


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