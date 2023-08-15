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Watch: Deland McCullough ready to see Notre Dame running backs flourish

Charleston Bowles • InsideNDSports
Recruiting Writer
@cbowles01

Notre Dame running backs coach Deland McCullough on what’s it like coaching this group, what has him most excited during fall camp, his bond with running backs, Devyn Ford, Jadarian Price and more.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports

Pictured: Running Backs coach Deland McCullough entering practice on Aug. 10.

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