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Watch: Defensive highlights from Notre Dame's Irish Invasion

Tyler James • InsideNDSports
Publisher
@TJamesND
Covering Notre Dame football, recruiting and other Irish sports. Email: tjames@insidendsports.com

Watch highlights of defensive recruits from Notre Dame’s 2023 edition of the Irish Invasion camp. Players highlighted include 2025 DB target Ivan Taylor, 2025 LB target Anthony Williams, 2026 S target Blaine Bradford, 2026 CB prospect AJ Marks, 2025 CB prospect Jayden Gloston and 2025 CB Antonio Harris.

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