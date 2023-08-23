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Videos: Notre Dame WR commit Micah Gilbert interview and game highlights

Notre Dame wide receiver commit Micah Gilbert (14) got off to a strong start to his high school senior season this past weekend.
Notre Dame wide receiver commit Micah Gilbert (14) got off to a strong start to his high school senior season this past weekend. (Tyler James, Inside ND Sports)
Eric Hansen • InsideNDSports
Publisher
@EHansenND

Rivals national recruiting analyst Adam Friedman interviewed Notre Dame wide receiver commit Micah Gilbert this weekend after Charlotte (N.C.) Christian's 40-37 season-opening high school football victory over Charlotte Myers Park. Rivals' Dave Berry provided video highlights of Gilbert from the game.

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