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Video: WR Cam Williams’ first Notre Dame press conference

Charleston Bowles • InsideNDSports
Recruiting Writer
@cbowles01

Notre Dame football freshman wide receiver Cam Williams tells reporters about his early experience with wide receivers coach Mike Brown, the presence of quarterback Riley Leonard, helping lead the 2024 recruiting class, importance of director of recruiting Chad Bowden and more.

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Thumbnail photo credit: Charleston Bowles, Inside ND Sports

Pictured: Cam Williams during media availability on Feb. 2.

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