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Video: RB Jadarian Price describes his journey back from a torn Achilles

Tyler James • InsideNDSports
Publisher
@TJamesND
Covering Notre Dame football, recruiting and other Irish sports. Email: tjames@insidendsports.com

Notre Dame running back Jadarian Price discusses what he’s learned about himself while recovering from a torn Achilles tendon, how it will make him a better running back when he's healthy this summer, the mental growth he's made while sideline, his support system in the program, becoming a smarter football player and drawing inspiration from others.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports

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