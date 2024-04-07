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Video: Notre Dame 2025 DT commit Davion Dixon at RCS Miami
Charleston Bowles
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InsideNDSports
Recruiting Writer
Rivals national recruiting analyst John Garcia Jr. caught up with Notre Dame football 2025 four-star defensive tackle Davion Dixon on Sunday morning at RCS Miami to break down his commitment to the Irish.
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