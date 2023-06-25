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Video: ND 2025 PG target Azavier Robinson at Charlie Hughes Shootout

Charleston Bowles • InsideNDSports
Recruiting Writer
@cbowles01

Watch Notre Dame 2025 three-star point guard target Azavier Robinson compete for Indianapolis (Ind.) Lawrence North in the Charlie Hughes Shootout on June 23, 2023.

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Thumbnail photo credit: Rivals.com

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