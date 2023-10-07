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Video: Highlights of Notre Dame 2024 offensive tackle commit Styles Prescod

Charleston Bowles • InsideNDSports
Recruiting Writer
@cbowles01

Watch highlight clips of Notre Dame 2024 offensive tackle commit Styles Prescod during Fishers (Ind.) Hamilton Southeastern's 19-3 win against Indianapolis Franklin Central on Friday.

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Thumbnail photo credit: Charleston Bowles, Inside ND Sports

Pictured: Prescod during the game on Oct. 6.

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