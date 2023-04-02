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Video: Gino Guidugli loves his quarterback group at Notre Dame

Tyler James • InsideNDSports
Publisher
@TJamesND
Covering Notre Dame football, recruiting and other Irish sports. Email: tjames@insidendsports.com

Notre Dame quarterbacks coach Gino Guidugli discusses the progress the quarterback group is making this spring, how Tyler Buchner and Steve Angeli are handling the offensive transition, Sam Hartman's comfort level in the offense, Guidugli's spring priorities, what he looks for in quarterbacks, a focus on decision-making and freshman Kenny Minchey.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports

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